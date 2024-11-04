الجوية الجزائرية تحصد جائزة التميز في مطار دبي

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن فوزها بجائزة التميز التي يمنحها مطار دبي سنويا. في إنجاز يعتبر بمثابة شهادة تقدير لجهود الشركة في تحسين جودة خدماتها.

ووفقا لذات المصدر فإن لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة تكونت من خبراء متخصصين في مجال الطيران. وقد قامت بتقييم الشركات المتنافسة وفقا لمجموعة من المعايير المهمة، تشمل جودة الخدمة، الابتكار.، الالتزام بالاستدامة، ورضا الزبائن.

هذا التقييم يؤكد إلتزام الخطوط الجوية الجزائرية بتقديم تجربة مميزة لعملائها وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة.

وتسلط الجائزة الضوء على جهود الشركة في إدارة الأزمات بكفاءة وتعزيز التواصل مع زبائنها، مما يساهم في بناء علاقة قوية مع المسافرين ويعكس شغفها بالتحسين المستمر.