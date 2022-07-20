الجوية الجزائرية: تحويل الرحلتين المبرمجتين يومي 22 و23 جويلية نحو لندن

أعلمت الخطوط الجوية الجزائرية مسافريها من والى لندن. بأن الرحلتين المبرمجتين يومي 22 و 23 جويلية 2022 قد تم تحويلهما.

وأشار بيان الجوية الجزائرية أنه نظرا للضغط الذي يشهده مطار لندن هيثرو. والذي تأثرت على إثره معظم شركات الطيران، تم تحويل الرحلتين.

وتم تحويل رحلة الجزائر – لندن هيثرو AH2054 تصبح AH2354 الجزائر – لندن ستانستد على الساعة 14:50.

كما تم تحويل رحلة لندن هيثرو – الجزائر AH2055 تصبح AH2355 لندن ستانستد – الجزائر على الساعة 19:00.

وتحرص الخطوط الجوية الجزائرية على إخطار المسافرين بأي تطور جديد للوضع. وأعلمتهم بتوفر خدمة النقل البري بين مطار لندن هيثرو ومطار لندن ستانستد.