الجوية الجزائرية: تحويل كل الرحلات الداخلية من وباتجاه وهران نحو هذه المحطة

أعلمت الخطوط الجوية الجزائرية مسافريها عن تحويل كل رحلاتها الداخلية من وباتجاه وهران. نحو المحطة رقم 2 المطار الدولي السابق بدلا من السرادق وذلك ابتداءً من بعد غد الأحد.

وقد أعلنت مؤسسة تسيير مطار أحمد بن بلة الدولي أمس الخميس، عن تحويل الرحلات الداخلية إلى المبنى القديم t2.

وحسب بيان نشر عبر صفحتها للفيسبوك، فإن الأمر يتعلق بالرحلات الداخلية للخطوط الجوية الجزائرية وخطوط طاسيلي للطيران المبرمجة يوم الأحد 22 جانفي، حيث تم تحويلها إلى المبنى الدولي القديم، المبنى 2 (T2).

وأشارت مؤسسة تسيير مطار وهران، إلى أن هذا التحويل سيوفر خدمات أفضل لشركات الطيران والركاب.