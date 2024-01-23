الجوية الجزائرية.. تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة للجالية الجزائرية خلال موسم الاصطياف

كشف المدير العام للجوية الجزاىرية، ياسين بن سليمان، أن المؤسسة وضعت مخططا إستراتيجيا تحسبا لموسم الاصطياف.

وأضاف المدير العام خلال استماعه من قبل لجنة الشؤون الخارجية و التعاون والجالية، أن أسعار التذاكر عرفت تخفيضات وترويج السنة الفارطة. حيث ستعمل الجوية الجزائرية على مواصلة تخفيض الاسعار وعروض الترويجات خلال هذا الموسم.

وأعلن ياسين بن سليمان ان سنة 2024 ستعرف تحسين في أسعار التذاكر وستكون هنالك تخفيضات قد تصل الى 50 بالماىة خلال فصل الصيف.

وأشار بن سليمان، إلى أن التخفيضات والعروض ستكون مع كل الوجهات والطلبات خاصة الخطوط التي بها جالية جزائرية كبيرة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور