الجوية الجزائرية: تخفيضات تصل إلى 60 % خلال موسم الإصطياف

أعلن الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حمزة بن حمودة، اليوم الثلاثاء، عن تخفيضات على التذاكر تصل إلى 60 بالمائة على الرحلات الدولية خلال موسم الإصطياف 2025.

وخلال ندوة صحفية نشطها حول انجازات الشركة خلال سنة 2024 وأهدافها للسنة الجارية. أشار بن حمودة إلى عرض جديد للجوية الجزائرية خلال موسم الاصطياف 2025 موسوم بـ “عطلة”. يقدم تخفيضات تصل إلى 60 بالمائة على التذاكر على الرحلات الدولية من وإلى الجزائر. حيث يمثل هذا العرض حسبه خطوة جديدة ضمن الجهود المستمرة لتوفير خيارات سفر ميسرة وملائمة. ما يعكس إلتزام الشركة بتلبية تطلعات زبائنها وتعزيز تواصلهم مع وطنهم وأحبائهم.

وأكد المسؤول ذاته أن الخطوط الجوية الجزائرية تولي اهتماما بالغا لتقديم عروض ترويجية في اطار التزامها المستمر بتعزيز الروابط بين الجزائر وجاليتها الوطنية. منوها إلى أنه تم تقديم تخفيضات بنسبة 50 بالمائة خلال شهر رمضان. مما ساهم في تسهيل تواصل العديد من العائلات الجزائرية مع وطنهم وأحبائهم.

وفي مجال الجودة والأمان، قال المتحدث إن الخطوط الجوية الجزائرية، جددت شهادات IOSA 150 9001. بالإضافة كذلك إلى شهادة 145EASA PART، مما يتيح لها القيام بصيانة طائرات شركات أخرى.

كما حصلت الشركة على عدة جوائز دولية تقديرا لالتزامها الدائم بمعايير الأمان العالمية. من بين هذه الجوائز حصلت الخطوط الجوية الجزائرية على جائزة التميز من إدارة الأزمات بكفاءة مطار دبي، التي تمنح سنويا، والتي تسلط الضوء على جهود الشركة في بكفاءة وتعزيز التواصل مع الزبائن خلال فترات التحديات.

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