الجوية الجزائرية : تخفيضات جديدة تصل إلى 40 % على أسعار التذاكر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، عن تخفيضات جديدة تصل إلى 40 % في أسعار التذاكر.

وحسب بيان الجوية الجزائرية، فإن هذا القرار يأتي تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أسداها خلال مجلس

الوزراء المنعقد في 11 جوان 2023 المتعلقة بتقديم المزيد من التسهيلات لأفراد الجالية الوطنية، خاصة ما يتعلق بأسعار التذاكر.

وأوضح المصدر نفسه، بأن هذه التخفيضات تخص الحجوزات خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمبر “ذهاب وإياب”.

وأشارت الشركة الوطنية للنقل الجوي إلى أن أن فترة المبيعات تمتد من 15 جوان إلى 31 جويلية 2023، بينما فترة السفر الخاصة بالرحلات الدولية إلى الجزائر من 01 جويلية إلى 31 أوت 2023.

كما ستمتد فترة السفر الخاصة برحلات العودة من الجزائر إلى الخارج، من 01 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2023.