الجوية الجزائرية: تخفيضات جد مغرية من وإلى تونس 

اعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، عن تخفيضات مغرية وعروض استثنائية عبر رحلاتها الجوية من وإلى تونس.

وجاء في بيان عبر حساب الشركة على فيسبوك “الجوية الجزائرية تقرّبكم من تونس بعروض استثنائية وبأسعار تنافسية”.

وتضمنت العروض من الجزائر إلى تونس: ابتداءً من 26,900 دج/ شامل جميع الرسوم.

من تونس إلى الجزائر: ابتداءً من 530 دينار تونسي/ شامل جميع الرسوم.

وأكدت الجوية الجزائرية أن فترة البيع سارية حتى 30 نوفمبر 2025. وفترة السفر سارية حتى 28 مارس 2026.