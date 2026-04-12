الجوية الجزائرية.. تخفيضات على التذاكر لفائدة الجالية الوطنية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن عرض خاص للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، يتمثل في تخفيضات على التذاكر وذلك بداية من 12 إلى 19 أفريل.

كما أشارت أن العرض صالح على الدرجة الاقتصادية فقط، والحجز متاح حصريًا عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق.

