الجوية الجزائرية.. تخفيضات في أسعار الرحلات الدولية

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن تخفيضات في تذاكر العديد من الرحلات الدولية. كما أشارت الجوية، إلى أن التخفيضات صالحة إلى غاية 30 نوفمبر الجاري.

ويبدأ سعر تذكر رحلة الجزائر-بروكسل، من 34520 دينار جزائري أي ما يعادل 215 أورو. والعاصمة-ليشبون 30379 دينار أي 212 أورو. العاصمة-روما بقيمة 30504 دينار أي 215 أورو، العاصمة-موسكو 65598 دينار أي 446 أورو. العاصمة-جنيف 34917 دينار أي 264 فرنك سويسري، العاصمة -ابيذجان 45521 دينار أي 260500 فرنك.