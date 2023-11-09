الجوية الجزائرية..تخفيضات في أسعار هذه الرحلات
بقلم أسماء.ع
أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، عن تخفيضات في تذاكر العديد من الرحلات الدولية. كما أشارت الجوية، إلى أن التخفيضات صالحة إلى غاية 30 نوفمبر الجاري.
ويبدأ سعر تذكرة الجزائر-دوالا 74500 دينار، الجزائر-بوردو 25414 دينار، باتنة-باريس 29276 دينار. عنابة-باريس 29476 دينار، قمار-باريس 29269 دينار، سطيف- مارسيليا 28116 دينار، وهران-بوردو 25414 دينار.
كما مست تخفيضات الجوية الجزائرية كل من رحلات عنابة- باريس 29476 دينار، وهران-مونتربوليي 25352 دينار . تلمسان-مارسليا 24557 دينار، عنابة-مارسيليا 24557 دينار، قسنطينة-نيس 27309 دينار، باتنة- مارسيليا 24557 دينار، قسنطينة-تولوز 25358 دينار، العاصمة-أديس ابابا 91000 دينار. باتنة-ليون 28338 دينار، عنابة-ليون 28338 دينار، بجاية-مارسليا 24627 دينار، الدوحة-العاصمة 60174 دينار.
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