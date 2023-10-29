الجوية الجزائرية.. تخفيضات في الرحلات الدولية!
أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن إطلاق عدة عروض ترويجية موجهة للمسافرين الدوليين العابرين عبر مطارات الجزائر. على غرار، باتنة، بجاية، عنابة، قسنطينة.
وأشارت الجوية الجزائرية في منشور لها، إلى أن التخفيضات مرتقبة إلى غاية 30 نوفمبر من السنة الجارية. وذكرت الجوية، أن الوجهات هي كل من نيس، مارسيليا، ليون، تولوز.
وأضاف المنشور ذاته، أن تذاكر الرحلات من قسنطينة إلى تولوز ستكون بـ25358 دينار، وإلى نيس بـ 27309 دينار. من باتنة إلى مارسيليا بـ24557 دينار، وبجاية إلى مارسيليا بـ24627 دينار. عنابة-ليون بـ28338 دينار، باتنة-ليون بـ 28338 دينار، بجاية-مارسليا بـ 24627، قسنطينة- نيس بـ 27309 دينار، باتنة-مارسيليا 24557 دينار، عنابة-ليون بـ28338 دينار، باتنة-ليون بـ28338 دينار، قسنطينة-تولوز بـ 25358 دينار.
كما فتحت الجوية الجزائرية خط جديد “الجزائر – سان بيترسبرغ” بتاريخ 26 جويلية.
وجاء في بيان للجوية الجزائرية: “يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن إفتتاح الخط الجديد الجزائر – سانت بطرسبرغ كل أيام الإثنين، الأربعاء والسبت”.
وأطلقت الجوية الجزائرية، بتاريخ 11 أكتوبر الجاري، أول رحلة في خط مباشر يربط بين الجزائر العاصمة ومدينة دوالا الكاميرونية.
ويأتي هذا في إطار تنفيذ الاتفاق الموقع بين البلدين سنة 2021. وكذا اتفاقية الإطار للتعاون في مجال النقل والأرصاد الجوية الموقع عليها شهر ماي الماضي. من طرف وزير النقل ونظيره الكاميروني.
وحسب ما أفاد به الناطق الرسمي للشركة الوطنية أمين أندلسي، فإن هذا الخط سيعمل بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا.
ويندرج فتح الخط الجوي المباشر بين الجزائر ومدينة دوالا الكاميرونية في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الرامية إلى الانفتاح على الدول الإفريقية. وتطوير مخطط النقل الجوي لشركة الخطوط الجزائرية وتوسيع شبكتها.
يذكر أن رئيس الجمهورية، كان قد قرر الترخيص لشركة الخطوط الجزائرية باقتناء 15 طائرة من أجل فتح خطوط جديدة. سيما نحو البلدان الافريقية والآسيوية.