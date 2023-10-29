الجوية الجزائرية.. تخفيضات في الرحلات الدولية!

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن إطلاق عدة عروض ترويجية موجهة للمسافرين الدوليين العابرين عبر مطارات الجزائر. على غرار، باتنة، بجاية، عنابة، قسنطينة.

وأشارت الجوية الجزائرية في منشور لها، إلى أن التخفيضات مرتقبة إلى غاية 30 نوفمبر من السنة الجارية. وذكرت الجوية، أن الوجهات هي كل من نيس، مارسيليا، ليون، تولوز.

وأضاف المنشور ذاته، أن تذاكر الرحلات من قسنطينة إلى تولوز ستكون بـ25358 دينار، وإلى نيس بـ 27309 دينار. من باتنة إلى مارسيليا بـ24557 دينار، وبجاية إلى مارسيليا بـ24627 دينار. عنابة-ليون بـ28338 دينار، باتنة-ليون بـ 28338 دينار، بجاية-مارسليا بـ 24627، قسنطينة- نيس بـ 27309 دينار، باتنة-مارسيليا 24557 دينار، عنابة-ليون بـ28338 دينار، باتنة-ليون بـ28338 دينار، قسنطينة-تولوز بـ 25358 دينار.