الجوية الجزائرية تدرج رحلات جديدة نحو فرنسا

دعمت الجوية الجزائرية خطوطها برحلات جديدة نحو فرنسا تستمر من 15 إلى 30 سبتمبر الحالي.

وحسب بيان للجوية الجزائرية، فإن الرحلات الجديدة تتمثل في 30 رحلة من وهران نحو مطار أورلي بباريس.

كما عززت خط بجاية أورلي ب 9 رحلات اما خط الجزائر ليون فتعزز ب7 رحلات تستر لذات الفترة.

وأضافت الجوية الجزائرية في ذات البيان أنها افتتحت خطا جديدا ببرمجة 5 رحلات نحو ميلوز بين 15 و 30 سبتمبر.

وأشارت الجوية الجزائرية في ذات البيان أن التذاكر متوفرة للبيع انطلاقا من اليوم.

ويذكر أن الجوية الجزائرية تعمل على نقل المسافرين المتضررين من أزمة ايغل أزور بإدراج تخفيضات على رحلاتها وبرمجة رحلات جيدة.