الجوية الجزائرية.. تدشين مركز الإنتاج الجديد لفرع التموين

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بمطار الجزائر الدولي، على مراسم تدشين مركز الإنتاج الجديد لفرع التموين التابع للخطوط الجوية الجزائرية.

وحسب بيان لوزارة النقل، يُعد هذا المركز الجديد، الممتد على مساحة 14.250 مترًا مربعًا. وبطاقة إنتاجية تصل إلى 40 ألف وجبة يوميًا.

وهذا المركز، منشأة استراتيجية تهدف إلى عصرنة خدمات التموين الجوي. والرفع من قدرات الإنتاج وتحسين جودة الخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير الدولية. بما يواكب تطور نشاط النقل الجوي ويعزز أداء الخطوط الجوية الجزائرية.