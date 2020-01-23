الجوية الجزائرية تراقب تطور فيروس “كورونا” في الصين

قالت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، إنها تراقب تطور وباء فيروس “كورونا” المنتشر في الصين.
وأوضحت الجوية الجزائرية، أن وضع الحالات في الصين يتغير يوميا، حيث يتم الإبلاغ عن حالات العدوى في المدن الصينية وخارجها.
واضافت الجوية، أن الحكومة الصينية تمنع مؤقتا الجميع السفر من مدينة ووهان.
ومن جهتها، لم توصي منظمة الصحة العالمية حاليا، بأي اجراءات منع السفر أو المبادلات التجارية.
#الجوية_الجزائرية #فيروس_كورون الطيران المدني 💢نحن نراقب تطور وباء فيروس كورون في الصين. يتغير الوضع يوميًا ، حيث يتم…
Publiée par Air Algérie Médias Officiel sur Jeudi 23 janvier 2020
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