الجوية الجزائرية ترسخ أقدامها في السينغال.. وخطوط جديدة نحو وجهات دولية مرورا بالجزائر

قامت المديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية بايفاد وفد إلى العاصمة السنغالية دكار للوقوف على ماتحقق من مشروع إعادة بعث عدة رحلات جوية تربط الجزائر بدكار والنظر في إمكانية تدعيم هذه الوجهة برحلات أخرى بعدما لاقت استحسان و رواجا كبيرا في المنطقة.

وذلك عملا بقرارات السلطات العمومية القاضية بتعزيز برنامج الرحلات الدولية باتجاه إفريقيا.

وقد التقى وفد مشكل من إطارات الخطوط الجوية الجزائرية اليوم 08مارس 2023 مع مدراء الجوية السنغالية في مقر هذه الأخيرة أين وقف الوفدين على سبل تدعيم الشراكة وابرام معاهدات جديدة كفيلة بتوثيق العلاقة بين الشركتين في مجال نقل الركاب من السنغال إلى عدة وجهات دولية مرورا بمطار الجزائر.