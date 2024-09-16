الجوية الجزائرية تستأنف رحلاتها على هذا الخط

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية, اليوم الاثنين، استئناف رحلاتها الجوية التي تربط بين باريس وجانت.

وقالت الجوية الجزائرية في فيديو عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك: “بشرى لأهلنا في الجنوب الكبير.. عودة خط جانت - باريس..سارعوا لحجز تذاكركم”.

وبذلك تستأنف الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها من مطار شارل ديغول بباريس إلى جانت.

ومن المتوقع أن يساهم الخط الجوي المباشر باريس-جانت، الذي فتح خلال موسم السياحة الصحراوية الفارط، في تفعيل حركية النشاط السياحي بالجنوب الكبير.

وللإشارة، كانت ولاية جانت قد سجلت توافد ما لا يقل عن 5.335 سائحاً أجنبياً من 37 جنسية مختلفة. وأكثر من 21 ألف آخرين وطنياً، تدفقوا على مختلف المناطق السياحية والمواقع الأثرية بالولاية خلال موسم السياحة الصحراوية 2023/2022.