الجوية الجزائرية تستلم أولى طائراتها الجديدة

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، على استلام أول طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس 8” التي تحمل اسم “الحرية”.

وتدخل الطائرة ضمن برنامج اقتناء 10 طائرات من هذا الطراز تجسيدا للبرنامج الرامي إلى تعزيز جاهزية أسطول الخطوط الجوية الجزائرية وقدراته التشغيلية بما يواكب متطلبات النمو ويستجيب لأعلى المعايير المعتمدة في قطاع النقل الجوي.

كما استلم مجمع الخطوط الجوية الجزائرية، أول طائرة من طراز ATR 72 -600 المسماة “طاسيلي”، ضمن برنامج اقتناء 16 طائرة مخصصة لشركة الخطوط الجوية الداخلية فرع المجمع. بما يعزز قدرات النقل الجوي الداخلي ويسهم في تحسين الربط الجوي بين مختلف مناطق الوطن. دعما لجهود الدولة الرامية إلى تعزيز الخدمة العمومية وتطوير شبكة النقل الجوي الداخلي.

وتم تدشين مركز الإنتاج الجديد “Air Taste Factory” لفرع الخطوط الجوية الجزائرية للتموين الممتد على مساحة 14.250 مترا مربعا وبطاقة إنتاجية تصل إلى 40.000 وجبة يوميا.