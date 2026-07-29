الجوية الجزائرية تستلم طائرتين جديدتين من طراز بوينغ 737 MAX

أعلن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن استلام طائرتين جديدتين من طراز بوينغ 737 MAX تحملان اسمي “السلام” و”إفريقيا”. وذلك في إطار برنامج تعزيز وتحديث أسطوله، تجسيدًا للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع النقل الجوي، حسب ما جاء في بيان للمجمع.

وأوضح المصدر ذاته بأن استلام هاتين الطائرتين يرفع عدد الطائرات المستلمة ضمن برنامج اقتناء 10 طائرات من طراز بوينغ 737 MAX إلى ثلاث طائرات.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تعكس التزام مجمع الخطوط الجوية الجزائرية بمواصلة تحديث أسطوله، وتعزيز قدراته التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن.

وأكد المجمع مواصلة تنفيذ برنامج تحديث الأسطول وفق الرؤية المسطرة، بما يسهم في تعزيز قدرات النقل الجوي الوطنية ومواكبة النمو المتزايد في حركة النقل الجوي.