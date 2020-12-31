الجوية الجزائرية: تسجيل أزيد من 1500 رحلة داخلية منذ 6 ديسمبر

سجلت الخطوط الجوية الجزائرية، أزيد من 1500 رحلة داخلية منذ 6 ديسمبر الفارط، وإلى غاية اليوم الخميس.

وحسب تصريح للمكلف بالإعلام للخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، تنقل من خلال هذه الرحلات، 65468 مسافر نحو مختلف الوجهات.

وأورد أندلسي: “قسم الرحلات الداخلية برمج خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 31 ديسمبر الجاري 1578 رحلة داخلية نحو مختلف الوجهات بمعدل 440 رحلة في الأسبوع”.

وكشف ذات المسؤول، عن تسجيل طلب كبير خلال الأسبوع الأخير لشهر ديسمبر بخصوص كل الرحلات نحو جنوب البلد على غرار تمنراست وأدرار وورقلة وبسكرة.

مما دفع بالشركة، إلى رفع عدد المقاعد والطائرات المخصصة لهذه المنطقة.

ومن جهة أخرى، أكد أندلسي، إن الخطوط الجوية الجزائرية تقترح دوما قدرات استيعاب أكبر فيما يخص المقاعد.

و أوضح أندلسي إن الحصيلة الاولى حول احترام البروتوكول الصحي المعتمد من طرف الشركة الوطنية كانت “ايجابية”.

وأشار ذات المتحدث، إلى إن الركاب يتبعون حرفيا التعليمات التي تقدمها لهم الخطوط الجوية.