الجوية الجزائرية: تسجيل أكثر من مليون مسافر بالخطوط الدولية

قال رضا طوبال صغير رئيس قسم الشؤون العامة بالجوية الجزائرية، أنه تم برمجة زيادة في عدد الرحلات بـ 4 بالمائة هذه الصائفة.

مشيرا خلال إستضافته في حصة “قهوة وجرنان”، إلى أن الصائفة تنتهي في 15 سبتمبر وتخص كل الرحلات نحو المهجر والحجاج.

مفيدا بأن الجوية الجزائرية سخرت كل أسطولها واعتمدت عليه خاصة وأن أول مرة لم تلجأ الخطوط الجوية لاستئجار الطائرات.

كما أنه تم توفير أكثر من مليون و800 مقعد في الخطوط الدولية، و 715 ألف في الخطوط الداخلية.

كما أنه تم تسجيل مليون و142 الف مسافر على الخطوط الدولية و440 ألف على الخطوط الداخلية بزيادة 6 بالمائة مقارنة بسنة 2017.