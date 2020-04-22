الجوية الجزائرية تسيطر برنامج لرحلات شحن مع متعاملين اقتصاديين جزائريين من أجل تصدير منتجاتهم لدول أفريقية

كشف مصدر من مديرية الشحن للخطوط الجوية الجزائرية انه تم تسطير برنامج لرحلات شحن جوية مع متعاملين اقتصاديين جزائريين قصد مرافقتهم في عماية تصدير منتجاتهم لدول أفريقية من جهة و استيراد مواد أخرى من نفس الدول.

وكشف المصدر ان العملية انطلقت اليوم حيث غادرت اليوم طائرة شحن تابعة للجوية الجزائرية محملة بالتمور والتي ستعود من موريتانيا محملة بالسمك.

وتعتبرهذه الطائرة الأولى من بين 6 برمجت لتزويد السوق الموريتاني بالتمر الجزائري قبل أيام من بداية شهر رمضان

وينتظر ان تعود طائرات الشحن إلى الجزائر وعلى متنها كميات من السمك الموريتاني.



كما كشف نفس المصدر ان مفاوضات جد متقدمة تدور بين عدة متعاملين اقتصاديين والجوية الجزائرية جزائريين لتصدير منتجاتهم نحو عدد من الدول الإفريقية و استيراد منتجات أخرى منها وذلك عبر طائرات الشحن التابعة لاسطول الجوية الجزائرية وفق شروط الشحن الجوي المتعارف عليها

وأضاف نفس المصدر انه وفي حال نجح المتعاملون الاقتصاديون ضمان تصدير و استيراد كميات معتبرة من هذه السلع سيتم برمجة رحلات جوية دائمة بين هذه الدول لتسهيل عمليات التصدير و الاستيراد لهؤلاء المتعاملين الجزائريين