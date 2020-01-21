الجوية الجزائرية تشارك في إجتماع حول تغير المناخ بجنيف

تشارك شركة الخطوط الجوية الجزائرية في مؤتمر خاص بالتغيرات المناخية بجنيف.

وأفادت الشركة، في بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن تغير المناخ يمثل تحديا كبيرا لجميع الصناعات، بما في ذلك الطيران المدني.

وأورد الناطق الرسمي للجوية الجزائرية أن الشركة دعت خلال مناقشات “COP25″، بجنيف، إلى بذل المزيد من الجهد لرفع الوعي حول العمل المناخي لهذه الصناعة.

وأضاف أن صناعة الطيران تعالج تغير المناخ باستراتيجية واضحة، وأهداف طموحة لأكثر من عقد من الزمان.

وتابع أن الجوية الجزائرية كغيرها من شركات الطيران في العالم، تعد جزءا من هذا البرنامج المنسق من طرف إتحاد النقل الجوي.