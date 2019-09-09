الجوية الجزائرية تشترط توفر معطيات قبل التفكير في شراء “إيغل أزور”

طرحت الخطوط الجوية الجزائرية جملة من الشروط التي ينبغي توفرها قبل مجر التفكير وفتح نقاش حول مسألة شراء “إيغل أزور“.

وقالت الجوية الجزائرية عبر صفحتها على “فايسبوك” إنه يتعين إجراء دراسة معمقة لوضعية الشركة المفلسة.

وأوضح الجوية الجزائرية أن تلك الدراسة ينبغي أن تركز على تحديد حجم الديون المتراكمة، إلى جانب حالة الأسطول الجوي ووضعية المستخدمين.

كما ينبغي أيضا دراسة مواعيد الإقلاع والهبوط الخاصة بأسطول طائرات “إيغل آزور” في مطارات فرنسا.

ومن خلال كل هذه المعطيات، يمكن معرفة الجدوى الاقتصادية لمقترح شراء أسهم “إيغل آزور” من عدمها، قبل فتح النقاش بشأن ذلك.