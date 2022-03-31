الجوية الجزائرية تشرع في بيع تذاكر هذه الرحلات

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، اليوم الخميس، إنطلاق عملية بيع تذاكر الرحلات التي أعلنت عنها وزارة النقل عبر جميع وكالاتها.

وحسب بيان الجوية الجزائرية، فإن الأمر يتعلق بالرحلات التالية :

1-الجزائر العاصمة – جنيف – الجزائر كل يوم اثنين وخميس وسبت

2-الجزائر العاصمة – بروكسل – الجزائر العاصمة كل أربعاء وجمعة

3-الجزائر العاصمة – ميلان – الجزائر العاصمة كل ثلاثاء وخميس وسبت

4-الجزائر – دبي – الجزائر كل ثلاثاء وخميس وجمعة وأحد

5-ديلي الجزائر – اسطنبول – الجزائر

6-الجزائر – دكار – الجزائر العاصمة كل جمعة وأحد

كما أكدت air algérie أن البيع متاح في جميع وكالات ووكالات الخطوط الجوية الجزائرية ، وتطبيق الهاتف الجوال للخطوط الجوية الجزائرية ، وموقع الخطوط الجوية الجزائرية.

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أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، أن جميع التذاكر القديمة من وإلى القاهرة الصادرة قبل 2022/01/28.

ومن وإلى جنيف الصادرة قبل 2022/01/29 قابلة للتعديل، دون أي فرق في السعر اورسوم اضافية (في نفس الدرجة).

وجاء هذا حسب بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”.

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وكانت قد اعلنت وزارة النقل عن إستئناف الر حلات الجوية إلى كل من مصر وسويسرا. وفي بيان لوزارة النقل الرحلتين تم برمجتهما نحو القاهرة وجنيف.

ووفق ذات الوزارة فقد تم برمجت رحلتين في الأسبوع العاصمة المصرية القاهرة.بينما برمجة رحلة واحدة في الأسبوع نحو العاصمة السويسرية جنيف.

واكد الوزارة أن شركات الطيران المصرية والسوسرية تستفيد من نفس عدد الرحلات الجوية أسبوعيا. في إطار المعاملة بالمثل.

وأعلنت وزارة النقل في بيان لها، عن رفع عدد الرحلات الجوية بين الجزائر وتونس إلى رحلة يومية. بين البلدين بدل ثلاث رحلات في الأسبوع.

ويأتي هذا تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، وفي إطار مجهودات الحكومة. الهادفة إلى تدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية.

وتدخل هذه العملية ضمن التدابير التي تقررت لفائدة جاليتنا المقيمة في تونس، بعنوان التسهيلات الخاصة بتنقلاتها بين البلدين.

وفي إطار المعاملة بالمثل، يستفيد الطرف التونسي من نفس عدد الرحلات بين البلدين أي رحلة واحدة كل يوم.

كما يتم إخضاع عبور الحدود لتقديم جواز اللقاح إلى جانب التقيد بالشروط الصحية الأخرى المعمول بها. بالنسبة لكل المسافرين، والمتمثلة تحديدا في إستظهار إختبار “RT-PCR ” سلبي لأقل من 36 ساعة. وإجراء إختبار المضادات الجينية عند الدخول.

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