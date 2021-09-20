الجوية الجزائرية تصدر بيانا حول توقيف أحد موظفيها من طرف الأمن الفرنسي بمطار أورلي

أصدرت إدارة الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، بيانا حول توقيف أحد موظفيها من طرف الأمن الفرنسي بمطار أورلي الفرنسي. وأوضحت الشركة، أن عنصر من طاقم طائرة AH 1123 العاملة بين مطاري أورلي-قسنطينة تم توقيفه من طرف الشرطة الفرنسية.

وحسب بيان الجوية الجزائرية، فإن الشرطة الفرنسية عثرت بحوزة الموقوف على مواد ممنوعة. ومن جهتها أعلنت الجوية، اتخاذها إجراءات إدارية ضد الموظف بتوقيفه تحفظيا طبقا للقانون الداخلي. واشارت الشركة، إلى أنها تحتفظ بحقها في التأسس، طرفا مدنيا في هذه القضية.

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