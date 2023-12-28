الجوية الجزائرية تصدر بيانا هاما للمسافرين نحو هذه الوجهة

أصدرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، بيانا هاما للمسافرين نحو مدينة دوالا الكاميرونية.

وجاء في البيان، أنه ابتداء من الأول جانفي 2024، يُطلب من جميع المسافرين إلى مدينة دوالا تحميل تطبيق الجمارك الجوال DOUANE CMR.

وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، قد كشفت في بيان سابق لها موعد استئناف رحلاتها الجوية إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضحت الشركة الوطنية للنقل الجوي، أن استئناف الرحلات إلى مدريد سيكون ابتداءً من 15 جانفي 2024 بمعدل رحلتين اسبوعيا كل يوم ثلاثاء وخميس.

ودعت الجوية الجزائرية زبائنها الراغبين في الحجز واكتشاف المزيد من عروضها زيارة موقعها الإلكتروني https://airalgerie.dz/ .