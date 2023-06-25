الجوية الجزائرية تصدر بيانا هاما

دعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها اليوم الأحد، المسافرين إلى ضرورة الحضور الى التسجيل 4 ساعات قبل موعد إقلاع كل الرحلات الدولية.

ووفقا لبيان الجوية الجزائرية، فإن الموعد النهائي للتسجيل بالرحلات الدولية ساعة و30 دقيقة.

وأوضحت الشركة الوطنية للنقل الجوي، بأن إلغاء حجز الركاب الغائبين على متن الطائرة وإطلاق عملية البحث عن الأمتعة سيكون 30 دقيقة قبل وقت الإقلاع.

أما بخصوص إغلاق الأبواب وإزالة جسر الركوب، فإن سيكون 20 دقيقة قبل وقت الإقلاع. يضيف المصدر نفسه.

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