الجوية الجزائرية تضع مخططا لتطوير الشركة والاستعداد لما بعد جائحة كورونا 

تعتزم الخطوط الجوية الجزائرية مباشرة مخطط تطوير 2021-2025 يسمح لها بدعم مكانتها في السوق الجزائرية. وحجز مكانة مرموقة في سوق النقل الجوي العالمي، خاصة في الفضاء الإفريقي.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة النقل، أعطى الرئيس المدير العام بالنيابة للخطوط الجوية الجزائرية. خلال اجتماعه مع وزير النقل عيسى بكاي. لمحة عامة عن الرؤية المستقبلية لتطوير الشركة والاستعداد لما بعد جائحة كورونا. آخذا بعين الاعتبار التغيرات الكبيرة التي يشهدها نشاط النقل الجوي على المستوى المحلي، الجهوي والدولي.

كما عرض مسيرو وإطارات الشركة المحاور الأساسية لمخطط التطوير 2021-2025 التي تعتزم الشركة مباشرته. والذي جاء بعد دراسة معمقة لنقاط قوتها وضعفها وتحليل واقع النقل الجوي العالمي. والإحاطة بوضعية الشركات المنافسة وهيكلتها وطرق تنظيمها وعملها والتحولات الكبرى التي تعرفها.

وشمل هذا المخطط على وجه الخصوص، تدعيم مكانة الشركة في السوق الجزائرية وتطوير الخطوط الداخلية. تجديد أسطول الجوية الجزائرية وزيادة عدده مرحليا. بما يسمح بدخول السوق الأفريقية المتنامية. مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المسيرة لنشاط النقل الجوي، وكذا إعادة هيكلتها بخلق فروع لها متخصصة في النشاطات الثانوية للطيران.

وفي هذا الشأن من المنتظر، حسب نفس المصدر، إنشاء شركة للصيانة قبل 31 ديسمبر المقبل. وشركة الخدمات الأرضية في غضون سنة 2022.

ويشمل المخطط كذلك العمل على الانضمام إلى تكتلات مهنية معينة وترقية الوجهة الجزائرية. بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية. إلى جانب إدخال التكنولوجيا والرقمنة في جميع الخدمات الموجهة للزبائن “لترقيتها وجعلها أكثر جاذبية”.

وتم خلال الاجتماع عرض سياسة الأسعار المعتمدة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية. حيث تم التطرق إلى العناية الخاصة التي تحظى بها طريقة حساب أسعار تذاكر السفر على الخطوط الدولية والداخلية. والتطورات التي شهدتها هذه العملية المعقدة بإدخال تكنولوجيات تسيير المداخيل (Revenu Management). الذي يسمح بتحديد شبكة الأسعار بصفة “دقيقة”. وتسيير عمليات الحجز آليا في ظل المعطيات والمتغيرات الآنية التي تحكمها “المنافسة الشرسة” لشركات الطيران المنافسة.