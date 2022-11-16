الجوية الجزائرية تطلق أسعار ترويجية من هذه الوجهات
أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق أسعار ترويجية ذهاب فقط، نحو عديد الوجهات.
وقالت الجوية الجزائرية إن هذا العرض يخص الرحلات المبرمجة من الوجهات الدولية الى الجزائر. للتذاكر المقتناة في الفترة الممتدة من 14 الى 24 نوفمبر 2022 للرحلات المبرمجة حتى 25 مارس 2023
الشبكة الدولية:
بروكسل-الجزائر ابتداء من 150 يورو
جنيف-الجزائر ابتداء من 148 CHF
فرانكفورت-الجزائر ابتداء من 150 يورو
روما-الجزائر ابتداء من 157 يورو
ميلان-الجزائر ابتداء من 151 يورو
لندن-الجزائر ابتداء من 135 GBP
تونس-الجزائر ابتداء من 239 TND
موسكو-الجزائر ابتداء من 186 يورو
من فرنسا
مارسيليا-الشلف ابتداء من 99 يورو
بوردو-وهران ابتداء من 99 يورو
تولوز-الجزائر العاصمة من 99 يورو
مونوبولي-وهران من 99 يورو
ليون-بسكرة ابتداء من 109 يورو
نيس-قسنطينة ابتداء من 109 يورو
باريس شارل ديغول -الوادي ابتداء من 129 يورو
باريس أورلي-بسكرة ابتداء من 129 يورو
ميتز-الجزائر ابتداء من 129 يورو
كما أن هناك وجهات أخرى متوفرة –تشير الجوية الجزائرية في بيانها-.
وأوضحت الجوية الجزائرية أن هذه التذاكر متوفرة عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني للشركة. عبر تطبيق الخطوط الجوية الجزائرية، على مستوى شبكة نقاط بيع الشركة وعلى مستوى شبكة وكالات السفر الشريكة.