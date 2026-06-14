الجوية الجزائرية تطلق أولى رحلاتها نحو مانشستر اليوم

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، الأحد، عن إطلاق أولى رحلاتها نحو مدينة مانشستر اليوم.

وأوضحت الجوية الجزائرية عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن أولى رحلاتها نحو مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة تبدأ اليوم.

مشيرة أنها تمنح زبائنها خيارات أوسع ورحلات مريحة للسفر نحو المملكة المتحدة. كما دعت الجوية الجزائرية الراغبين في السفر إلى حجز التذاكر عبر موقعها الإلكتروني أو التطبيق الخاص بها.

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