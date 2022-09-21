الجوية الجزائرية تطلق استشارة دولية لإقتناء 15 طائرة جديدة

أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، استشارة دولية لإقتناء 15 طائرة جديدة، حسب ما أفادت به مصادر لقناة النهار.

وجاء هذا القرار من الشركة، تنفيذا للتعليمات الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون.

وكان الرئيس تبون قد أمر بالإسراع في اقتناء طائرات وبواخر، لتدعيم الخطوط الجوية والبحرية، من الجزائر نحو الوجهات الدولية.

حيث شدد خلال ترأسه إجتماعا لمجلس الوزراء الأخير ، على ضرورة الفصل في الملفات المودعة لفتح شركات نقل خاصة، جوية وبحرية، تستجيب للشروط العالمية في هذا المجال.

كما امر رئيس الجمهورية بتحويل الطائرات الخاصة المُصادرة بأحكام قضائية، ضمن قضايا الفساد، إلى الاستغلال في إطار المنفعة العامة، تحت وصاية المؤسسات الوطنية المتخصصة في أقرب الآجال.