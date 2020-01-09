الجوية الجزائرية تطلق خاصية الحجز الإلكتروني لتذاكر السفر

أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية خاصية الحجز الإلكتروني لتذاكر السفر وهذا عن طريق تطبيق الكتروني يتم تحميله على الهواتف أو عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي

وحسب ما نشرته شركة الخطوط الجوية الجزائرية على صفحتها الرسمية على الفايسبوك فإن هذا الإجراء يندرج في إطار مخطط التطوير الرقمي الذي باشرته المديرية العامة للشركة وذي سيسمح بترقية الخدمات لصالح زبائن الشركة

وشملت الخطوط التي فتحت شركة الخطوط الجوية الجزائرية للحجز الإلكتروني كل من الخطوط المتوجهة نحو المدن الإسبانية وهي كل من مدريد أليكانت و وبالما.

اما فيما يخص الخطوط المتوجهة نحو فرنسا فهمي كل من خط باريس نحو مطار شارل دوغول و أورلي.

بالإشافة غلى كل من خطوط ليل ماتز ومولوز ليون نيس و بوردو بالإضافة إلى مارسيليا ومونبيليي.

كما تم فتح الحجز الإلكتروني بالنسبة لخط بروكسل ببلجيكا و اسنطبول و فرانكفورت و روما وفيينا بالإضافة إلى لندن و لشبونة عمان و القاهرة.