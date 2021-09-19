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الجوية الجزائرية تطلق خدمة “مرحبا” لفائدة ذوي الإحتياجات الخاصة

بقلم فطومة حيدر
الجوية الجزائرية تطلق خدمة “مرحبا” لفائدة ذوي الإحتياجات الخاصة
الجوية الجزائرية
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أطلقت الخطوط الجوية الجزائرية، خدمة “مرحبا” خاصة بالمسافرين ذوي الإحتياجات الخاصة. من أجل توفير أفضل ظروف الراحة والأمان لهم طوال رحلاتهم.

ودعت الجوية الجزائرية، إلى الإطلاع على دليل يشرح تفاصيل خدمة مرحبا، عبر الرابط الإلكتروني    https://bit.ly/2UdCaqK

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