الجوية الجزائرية تطلق خطاً مباشراً نحو جنوب إفريقيا

أعلن المكلف بالإعلام بالخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خط مباشر جديد نحو جنوب إفريقيا قريباً.

كما أوضح أندلسي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، إنّ “الخطوط الجوية الجزائرية هي شركة وطنية تعمل على عدة جبهات”. “وعلى المستويين الداخلي والدولي وحتى على مستوى القارة الإفريقية”. قائلا “فتحنا عدة خطوط على مستوى القارة الإفريقية، حالياً هي 5 خطوط، فضلاً عن خطين آخرين مبرمجين في الآجال القريبة”.

وفيما يخص اقتناء الطائرات ، أكد أندلسي، أن الملف يسير بخطى ثابتة حتى يتم تحقيه”. كما كشف المتحدث ذاته عن تخصيص الجوية الجزائرية أكثر من 20 عرضاً ترويجياً للسنة الجارية.

10 فيديوهات مفبركة وكاذبة.. اللجوء إلى القضاء

وقررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اللجوء إلى العدالة من أجل الدفاع عن صورتها وسمعتها عقب الأخبار ومقاطع الفيديوهات الكاذبة. التي لا أساس لها من الصحة والتي ينشرها أصحاب النوايا الخبيثة.

كما قال الناطق باسم الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، خلال ندوة صحفية إن “أمام الفيديوهات العديدة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي”. و”التي تهدف إلى تشويه صورة الشركة، قررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اللجوء إلى العدالة”.

في حين، أوضح ذات المسؤول أنه خلال السنة الفارطة “تم نشر ما لا يقل عن 10 مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي”. “تظهر رحلات خالية، دون أن يكشف أصحابها عن وجوههم”. أو “إعطاء أي تفاصيل حول تاريخ أو وجهة الرحلات”. مما يعكس “النوايا السيئة” لأصحاب هذه الفيديوهات.

وأكد أندلسي أنه يحق لزبائن الخطوط الجوية الجزائرية طرح المشاكل والصعوبات التي لاقوها. والتي ستسمح بتطور الشركة, لكن يجب أن يتم ذلك في إطار منظم. مذكرا في هذا الصدد بإطلاق المنصة “الشكاوى الإلكترونية” التي تضمن “المعالجة السريعة وكذلك إمكانية تتبع الشكاوى”.