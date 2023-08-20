الجوية الجزائرية تطلق خطا جويا جديدا بين الجزائر وجنوب إفريقيا 

أطلقت الجوية الجزائرية خطا جويا جديدا بين الجزائر وجنوب افريقيا (جوهانسبورغ)، كما تم فتح أيضا خط الجزائر وسانت بطرسبرغ بتاريخ 27 جويلية 2023.

وذلك حسب ما ادلى به وزير النقل يوسف شرفة، اليوم الأحد.

وكشف ذات المتحدث، عن وجود اجراءات في مراحل متقدمة جدا، للاعلان عن فتح خطوط جوية نحو دوالا بالكاميرون، اديسا بابا بإثيوبيا وابوجا بنيجيريا.

اما بخصوص فتح الخط الجوي بين الجزائر و فنزويلا ( كاراكاس ) فإنه سيدخل حيز الخدمة قريبا.

وأوضح وزير النقل يوسف شرفة في كلمته، ان مطار الجزائر أصبح محوريا بفضل الرحلات الجديدة التي تم فتحها.