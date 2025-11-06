الجوية الجزائرية تطلق خطّين جديدين إلى فرنسا

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، عن افتتاح خطين جديدين انطلاقا من الجزائر العاصمة نحو مدينتي نانت وستراسبورغ في فرنسا.

وافادت الجوية الجزائرية، أنه يمكن حجز التذاكر للرحلتين ابتداءً من 6 نوفمبر . على أن تكون أولى الرحلات نحو الوجهتين بتاريخ الفاتح من ديسمبر القادم.

كما تأتي الخطوة في إطار حرص الشركة الجزائرية على تعزيز قربها من زبائنها داخل الوطن وخارجه. وتلبية تطلعات أفراد الجالية الجزائرية عبر توسيع شبكة وجهاتها وتوفير خيارات سفر أكثر تنوعًا ومرونة.

