الجوية الجزائرية تطلق رقما جديدا خاصا 

أطلقت شركة الخطوط الجوية رقما جديدا خاصا بمركز الاتصال “3302” كبديل عن الرقم الثابت 021 986 363، الذي سيبقى يعمل مؤقتًا.

وحسب بيان الجوية الجزائرية الرقم الجديد يتيح التواصل بكفاءة مع جميع متعاملي الهاتف الثابت والنقال، بهدف تسهيل التواصل مع زبائننا الكرام وتحسين جودة الخدمة.

كما تعلن الجوية الجزائرية بمناسبة إطلاق الرقم الجديد، عن تمديد ساعات خدمتنا لتشمل الاتصال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ( كفترة تجريبية لمدة ثلاث أشهر) بدلاً من الفترة المحدودة السابقة (من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً).

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