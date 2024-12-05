الجوية الجزائرية تطلق عروضا ترويجية جديدة على رحلاتها الدولية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن إطلاق عروض ترويجية على رحلاتها الدولية.

وأوضحت الجوية الجزائرية، في ريلز عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، فإن العروض تشمل العديد من الرحلات الدولية.

وأشارت الشركة الوطنية للنقل الجوي أن آخر أجل للحجز خلال هذا العرض يكون 15 ديسمبر، فيما ستكون صلاحيته إلى غاية 30 مارس 2025.

العروض تشمل هذه الوجهات

وفي إطار عرض 0 bag، قدمت Air Algérie رحلة من لندن إلى الجزائر بسعر يبدأ من 158 جنيه استرليني شاملة لكل الرسوم، وبسعر 28000 دج شاملة لكل الرسوم من الجزائر إلى لندن.

كما قدمت الجوية الجزائرية أيضا رحلة على خط الجزائر-فرانكفورت بسعر 25000 دج شاملة لكل الرسوم، وبسعر 199 دج شاملة لكل الرسوم من فرانكفورت إلى الجزائر العاصمة. بالاضافة إلى رحلة على خط الجزائر-بروكسل بسعر 19900 دج شاملة لكل الرسوم، وبسعر 159 أورو شاملة لكل الرسوم من بروكسل إلى الجزائر.

وعرضت الشركة الوطنية للنقل الجوي دائما في إطار عرض 0bagرحلة على خط الجزائر-لشبونة بسعر 19900 دج شاملة لكل الرسوم، وبسعر 159 أورو شاملة لكل الرسوم من لشبونة إلى الجزائر. وكذا رحلة على خط الجزائر-جنيف بسعر 19900 دج شاملة لكل الرسوم، وبسعر 168 أورو شاملة لكل الرسوم من جنيف إلى الجزائر.

كما عرضت Air Algérie أيضا رحلات جوية من الجزائر العاصمة نحو إسبانيا بأسعار تبدأ من 14900 دج شاملة لكل الرسوم، وبسعر 109 أورو شاملة لكل الرسوم من مدريد إلى الجزائر العاصمة.