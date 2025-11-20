الجوية الجزائرية تطلق عروض استثنائية إلى تونس

أطلقت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، عروض استثنائية وأسعار تنافسية في تذاكر السفر إلى تونس.

واشارت الجوية الجزائرية، إلى أن من الجزائر إلى تونس: ابتداءً من 26,900 دج/ شامل جميع الرسوم. ومن تونس إلى الجزائر ابتداءً من 530 د.ت/ شامل جميع الرسوم.

وتكون فترة البيع سارية حتى 30 نوفمبر 2025، وفترة السفر: سارية حتى 28 مارس 2026.

