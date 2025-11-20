إعــــلانات
الوطني

الجوية الجزائرية تطلق عروض استثنائية إلى تونس

بقلم أسماء.ع
  • 1599
  • 0

أطلقت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، عروض استثنائية وأسعار تنافسية في تذاكر السفر إلى تونس.

واشارت الجوية الجزائرية، إلى أن من الجزائر إلى تونس: ابتداءً من 26,900 دج/ شامل جميع الرسوم. ومن تونس إلى الجزائر ابتداءً من 530 د.ت/ شامل جميع الرسوم.

وتكون فترة البيع  سارية حتى 30 نوفمبر 2025، وفترة السفر: سارية حتى 28 مارس 2026.

div>

رابط دائم : https://nhar.tv/142oM
