الجوية الجزائرية تطلق عروض جديدة نحو تركيا

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الجوية الجزائرية تطلق عروض جديدة نحو تركيا
بقلم فوزية مسعدي

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن الترويج لعرض جديد في أسعار تذاكر الرحلات المتجهة نحو العاصمة التركية اسطنبول.

وقالت الجوية الجزائرية اليوم عبر موقعها الرسمي، أن الترويج الجديد سيشمل رحلات الذهاب المتجهة من مطار العاصمة، عنابة قسنطينة ووهران.

حيث بلغ سعر تذاكر العرض الجديد للجوية الجزائرية الـ 38500 دينار جزائري.

كما حددت الجوية الجزائرية تاريخ 12 جانفي 2020 كأخر آجال لبيع هذه التذاكر، فيما ستستمر فترة السفر بها إلى غاية الـ 12 جوان 2020.

وأشارت الجوية الجزائرية، أن العرض الجديد سيخضع لشرط الوفرة.


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