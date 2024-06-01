الجوية الجزائرية تطلق مسابقة وتُقدم هذه الجوائز

أطلقت الخطوط الجوية الجزائرية، مسابقة “أرسم وأربح” مع تحدي أرسملي طيارة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأطفال.

وجاء في بيان للشركة: “بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأطفال، نقدم لكم فرصة الفوز بجولة في جهاز محاكاة الطيران بالنسبة للفائز الأول. وطائرات مصغرة لتسع فائزين وعدة هدايا أخرى”.

وأوضحت الشركة، أنه وبالنسبة لشروط المسابقة تتمثل في متابعة صفحتها على الفايسبوك والإنستغرام.

ورسم طائرة في ورقة بيضاء مرفقة بالإسم واللقب وسن طفلكم ومشاركة صورة الرسم في التعليقات.

وأشارت الشركة، إلى أن التعليقات التي تتحصل على أكبر عدد من الإعجابات هي التي تفوز.

هذا وستقام المسابقة على منصة الفايسبوك في الفترة الممتدة من 1 إلى 9 جوان 2024. وسيتم الإعلان عن الفائزين يوم 10 جوان 2024.

وتخص المسابقة، جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و12 سنة والقانطين في الجزائر. حيث أنهم مدعوين للمشاركة في المسابقة بحساب أحد الوالدين.

‌وسيحصل أول الفائزين على فرصة لتجريب جهاز محاكاة الطيران، والتسعة المتبقين يمكنهم الفوز بطائرات مصغرة وهدايا من الخطوط الجوية الجزائرية.

كما يجب أن يكون المشاركين قادرين على التنقل للجزائر العاصمة، في حالة إقامتهم خارج الجزائر العاصمة، حتى يتمكنوا من تجريب جهاز محاكاة الطيران.