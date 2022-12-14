الجوية الجزائرية تطلق موقع إلكتروني جديد

اطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم موقعا إلكترونيا جديدا بميزات جديدة وحلة عصرية.

وأعلنت اليوم الأربعاء الجوية الجزائرية عبر موقعها الرسمي على الفيسبوك على إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد بواجهة جديدة ومزايا كثيرة. حتى يتمكن زبائنها من الحصول على كافة المعلومات التي بيحتاجها وكذا عروض الجوية .

كما سيكون بإمكان زبائن الجوية الجزائرية من خدمة متابعة لتذاكر الرحلات وحتى تعديلها بالإضافة إجراء عملية تسجيلها عبر الخط قبل انطلاق الرحلة.

ولإكتشاف الموقع الجديد يمكنكم النقر على الرابط التالي : https://new.airalgerie.dz