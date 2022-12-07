الجوية الجزائرية تطلق 3 رحلات داخلية باتجاه مطار العاصمة

أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الاربعاء ثلاث رحلات داخلية من عنابة وهران وقسنطينة.باتجاه مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان الجوية الجزائرية، فإن هذه الرحلات الجديدة قد تم اطلاقها بهدف جعل مطار الجزائر الدولي (هواري بومدين) “قطبا عالميا” للنقل الجوي للمسافرين و البضائع بين افريقيا و اوروبا و البلدان الآسيوية و الامريكية.

كما تتم هذه الرحلات التي دخلت حيز الخدمة منذ الفاتح ديسمبر الجاري، بشكل يومي على الساعة السادسة صباحا 06.00 سا (بالتوقيت المحلي)، انطلاقا من عنابة و وهران و قسنطينة باتجاه الجزائر العاصمة.