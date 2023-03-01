الجوية الجزائرية تعزز رحلاتها نحو هذه الوجهة

يبدو أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية بدأت تستعيد قدراتها التي تراجعت إثر جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك من خلال تعزيز رحلاتها نحو مختلف الوجهات.

وكانت الأزمة الصحية جراء جائحة كورونا قد دفعت شركة الجوية الجزائرية إلى تقليص عدد رحلاتها بحوالي النصف، في إطار مساعي الحد من تفشي الجائحة

المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، كان قد أكد في وقت سابق أنه ابتداء من مارس 2023، ستستعيد الشركة 100بالمائة من قدراتها.

وبذلك ستستأنف شركة الطيران الوطنية جميع طاقتها الاستيعابية اعتبارًا من مارس 2023، لتصل إلى العدد المسجل قبل جائحة كورونا.

تعزيز الرحلات على خط الجزائر-موسكو

عززت شركة الخطوط الجوية الجزائرية برنامج رحلاتها نحو روسيا بمعدل 3 رحلات “ذهاب وإياب” أسبوعيا .

وبتطبيق مبدإ المعاملة بالمثل المنصوص عليها في قطاع النقل الجوي الدولي، فإن الشركة الروسية للنقل الجوية ستكون مطالبة بتوفير 3 رحلات “ذهاب وإياب” أسبوعيا على نفس الخط، ليرتفع بذلك إجمالي الرحلات بين البلدين إلى 6 رحلات أسبوعيا.

ونشرت سفارة الجزائر في موسكو برنامج رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية الجديد على خط الجزائر-موسكو الذي دخل حيز التنفيذ منذ 26 فيفري 2023.

وفيمايلي البرنامج الجديد:

اتجاه الجزائر – موسكو: (بالتوقيت المحلي)

– الجمعة ، الإنطلاق الساعة 8:15 صباحًا ، الوصول الساعة 14:55 مساءً.

– الأحد ، الإنطلاق الساعة 20:30 مساءً ، الوصول الساعة 3:10 صباحًا.

– الثلاثاء ، الإنطلاق الساعة 20:30 مساءً ، الوصول الساعة 3:10 صباحًا.

اتجاه موسكو-الجزائر: (بالتوقيت المحلي).

– الجمعة ، الإنطلاق الساعة 15:55 مساءً ، الوصول الساعة 18:50 مساءً.

– الاثنين ، الإنطلاق الساعة 4:10 صباحًا ، الوصول الساعة 7:05 صباحًا.

– الأربعاء ، الإنطلاق الساعة 4:10 صباحًا ، الوصول الساعة 7:05 صباحًا.

ماذا عن الأسعار؟

لمعرفة الأسعار، قمنا بتصفح الموقع الإلكتروني للجوية الجزائرية، أين وجدنا تذاكر رحلات من مطار الجزائر العاصمة إلى مطار موسكو بسعر 68769 دينار جزائري.

أمابخصوص رحلات في اتجاه موسكو – الجزائر، فإن أسعار التذاكر تقدر بـ78297 دينار جزائري.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور