الجوية الجزائرية تعلق كل رحلاتها باتجاه الصين

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تعليق جميع رحلاتها نحو الصين.

وتعرف الصين، انتشار لفيروس “كورونا”، خاصة في مدينة ووهان.

ووصلت، اليوم الإثنين، الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، إلى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة.

وحطت الطائرة التي سيتم إجلاء فيها 36 جزائريا ورعايا تونسيين، ورعايا ليبيين، وموريتانيين في العاصمة، بحدود الساعة منتصف النهار.

وقامت السلطات المعنية، بعزل طائرة الجوية الجزائرية القادمة من ووهان، في “T1” بالمطار القديم.

وحسب بيان من الرئاسة الجزائرية، فإن رئيس الجمهورية أمر بترحيل الرعايا الليبيين والتونسيين والموريتانيين ضمن نفس الرحلة الجزائرية الخاصة، بطلب من سلطات بلدانهم.