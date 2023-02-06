الجوية الجزائرية تعلن إلغاء رحلة نحو هذه الوجهة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها إلغاء إحدى رحلاتها المبرمجة يوم غدا من وإلى ميتز بفرنسا .

وجاء في البيان، أنه بعد إشعار الإضراب الذي قدمته خدمات المناولة الأرضية في مطار ميتز، تعلم الخطوط الجوية الجزائرية مسافريها أنه سيتم إلغاء رحلتها من وإلى ميتز المبرمجة يوم 07 فيفري 2023 وإعادة برمجتها يوم 08 فيفري 2023.

كما دعت الخطوط الجوية الجزائرية مسافريها للتواصل بمركز الاتصال أو نقاط البيع الخاصة بنا لاستبدال تذكرة الرحلة الملغاة.