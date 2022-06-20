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الجوية الجزائرية تعلن افتتاح بيع تذاكر رحلات وهران والقاهرة

بقلم نادية بن طاهر
الجوية الجزائرية تعلن افتتاح بيع تذاكر رحلات وهران والقاهرة
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن الافتتاح الفوري لعملية بيع تذاكر الرحلات “وهران -القاهرة -وهران” يوميا إلى غاية 12 جويلية القادم.

ويأتي هذا، عملا بقرارات السلطات العمومية الجزائرية بشأن تعزيز برنامج الرحلات الدولية وبمناسبة ألعاب البحر الابيض المتوسط.

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