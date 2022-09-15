الجوية الجزائرية تعلن عن إضطراب في برنامج رحلاتها الجوية من والى فرنسا

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية مسافريها، اليوم الخميس، عن حدوث اضطرابات في برنامج رحلاتها من والى فرنسا ليوم 16 سبتمبر 2022.

وذلك بسبب الإضراب المخطط له من قبل مراقبي حركة الملاحة الجوية في فرنسا الذي سينفذ يوم الجمعة 16 سبتمر 2022.

وحسب بيان الشركة عبر صفحتها على “فايسبوك”، فستتخذ الشركة تدابير استثنائية لضمان 50 % من الرحلات المبرمجة، كما سيتم نشر البرنامج المعدل في الساعات القادمة.

واضاف ذان البيان، أن تغيير تواريخ الرحلات للمسافرين الراغبين في تأجيل رحلاتهم المبرمجة الى غاية 25 سبتمبر 2022 سيكون مجاني دون دفع اي رسوم اضافية.