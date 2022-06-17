الجوية الجزائرية تعلن عن إلغاء 3 رحلات نحو مطار ليون الفرنسي

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، إلغاء 3 رحلات جوية إنطلاقا من مطار ليون بفرنسا.

ويتعلق الأمر بالرحلات المبرمجة غدا 18 جوان، حيث تقرر إلغاؤها بسبب إضراب عمال المطار في ليون سانت اكسوبيري.

كما سيتم نقل الركاب على النحو التالي:

رحلة الجزائر ليون الجزائر

إلغاء رحلة رقم AH1036 الجزائر العاصمة ليون من 6/18/2022الساعة 10:30 صباحًا، وتحويلها إلى 19/06/2022الساعة 4:40 مساءً .

إلغاء رحلة رقم AH1037 ليون الجزائر العاصمة من 18/06/2022الساعة 1.35 مساءً، وتحويلها إلى 19/06/2022الساعة 9 مساءً .

وهران ليون وهران

إلغاء رحلة الطيران رقم AH1080 وهران ليون من 18/06/2022الساعة 10:40 صباحًا، وتحويلها إلى 19/06/2022الساعة 11:50 صباحًا .

إلغاء رحلة AH1081 ليون وهران من 06/18/2022الساعة 2:55 مساءً وتحويلها إلى 06/19/22 الساعة 09:45 صباحًا .

قسنطينة ليون قسنطينة

إلغاء رحلة AH1460 القارة ليون من 6/18/2022الساعة 12:30 مساءً وتحويلها إلى 19/06/22 الساعة 6:00 صباحًا.

إلغاء رحلة AH1461 ليون قسنطينة من 6/18/2022الساعة 4:30 مساءً وتجويلها إلى الساعة 3:35 مساءً.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تأجيل الرحلة رقم AH1037 ليون الجزائر بتاريخ 2022/6/19 المقررة في الساعة 1:35 مساءً إلى الساعة 9:00 مساءً.