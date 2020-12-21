الجوية الجزائرية تعلن عن استمرارها في رحلات الإجلاء بهذه الشروط!

كشفت شركة الجوية الجزائرية، اليوم الإثنين، عن استمرارها في عملية الإجلاء حتى يتم حل جميع طلبات المواطنين العالقين في الخارج.

وأضافت الجوية الجزائرية في بيان لها، أن الأشخاص المعنيين بهذه الرحلات يجب أن يكونوا مسجلين لدى التمثيل القنصلي في الخارج.

كما دعت الشركة المواطنين بزيارة الرابط ratp.airalgerie.dz للتأكد اذا كنت مسجل في قوائم رحلات الإجلاء بإدخال رقم جواز السفر.

وتابع البيان أن سيتم تحديث هذه القوائم بعد معالجة الملفات من قبل المصالح المختصة.

كما نوه بيان الجوية الجزائرية، بأنه يجب ان يحوز المسافر على تذكرة سفر من الجوية الجزائرية مؤكدة لرحلات الإجلاء.

كما يجب أن يملك المسافر شهادة اختبار PCR سلبي تم إجراؤه قبل 72 ساعة من الرحلة.

مع ملأ بطاقة تعريف صحية تحمل من الموقع الخاص بالجوية الجزائرية.